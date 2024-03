Fisciano, seconda edizione di “Racconti Di Donne”

di Antonio Jr. Orrico

La seconda edizione di “Racconti Di Donne“, l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Fisciano per celebrare la Festa della Donna, si terrà questa sera alle ore 17:30 presso l’aula consiliare “G.Sessa” a Palazzo di Città.

Protagoniste assolute della giornata saranno le donne, che avranno la possibilità di raccontarsi e condividere la propria storia personale. Attraverso le loro parole, il pubblico potrà conoscere le loro esperienze, le loro sfide e i loro traguardi, cogliendo la forza e la tenacia che caratterizzano l’universo femminile. Dalle donne che hanno combattuto per affermarsi nel mondo del lavoro a quelle che hanno superato sfide personali difficili, ogni racconto offrirà spunti di riflessione e di ispirazione. La forza di queste donne, la loro capacità di reagire alle avversità e di perseguire i propri sogni saranno un esempio per tutti i presenti.

“Racconti di donne” non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere su tematiche importanti come la parità di genere, la lotta contro la violenza sulle donne e l’affermazione del ruolo femminile nella società. Un’occasione per riflettere e crescere.

L’Amministrazione Comunale di Fisciano invita l’intera cittadinanza a partecipare all’evento per celebrare insieme la Festa della Donna e per contribuire a costruire una società più giusta e inclusiva.

L’ingresso all’evento è gratuito.