Il settimanale “Chi” mostra delle foto inequivocabili: Flavia Pennetta, in vacanza ad Ibiza, si prepara a diventare mamma per la seconda volta

Flavia Pennetta e Fabio Fognini diventeranno genitori per la seconda volta: la conferma, indiretta, arriva oggi grazie alle foto pubblicate sul settimanale “Chi”: la tennista italiana, in vacanza ad Ibiza con il compagno e collega e il primo figlio Federico (nato nel 2017) sfoggia senza nascondersi delle rotondità inequivocabili.

Fabio Fognini, per parte sua, aveva tempo fa espresso il desiderio di una nuova paternità che a questo punto si realizzerà tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020:

Se ho un nuovo obiettivo? dopo essere entrato nella top ten mondiale, ed erano quarantuno anni che non succedeva, adesso voglio una bambina

La famiglia si allarga

Non sappiamo ancora se Fabio Fognini e Flavia Pennetta daranno alla luce un maschietto o una femminuccia quel che è certo è che il nuovo nato entrerà in una famiglia in cui l’amore è il motore di tutto: i suoi (prossimi) genitori stanno insieme dal 2013 e si sono sposati tre anni dopo, in Puglia, circondati dall’affetto di circa 200 invitati. Il suo fratellino maggiore Federico, col quale presto potrà giocare senza sentire mai la stanchezza è venuto al mondo nel 2017.