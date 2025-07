Fondazione EBRIS: giovedì 17 luglio l’evento “Nuove frontiere: l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale”

di Redazione ZON

Focus su microbioma e tecnologie innovative con gli interventi degli scienziati Alessio Fasano e Gaetano Lamberti

Giovedì 17 luglio 2025, alle ore 17:45, la Fondazione EBRIS di Salerno ospiterà l’incontro dal titolo “Nuove frontiere: l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale – Dai recenti studi sul microbioma al progetto SimGAT per la valutazione artificiale del pH gastrointestinale”.

Promossa da EST e dalla Fondazione EBRIS, con il supporto organizzativo del Gruppo Stratego, l’iniziativa sarà un’occasione per approfondire le più recenti innovazioni nel campo della salute e della ricerca scientifica, con particolare attenzione al progetto SimGAT. Quest’ultimo consiste in un dispositivo brevettato capace di simulare in vitro le variazioni di pH dell’apparato gastrointestinale, offrendo così un valido supporto alla sperimentazione su compresse gastroresistenti nell’ambito farmaceutico e nutraceutico.

L’incontro si aprirà con un welcome coffee e i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del Vicepresidente della Fondazione EBRIS Giulio Corrivetti, e dell’Assessore regionale alla Ricerca Valeria Fascione.

A seguire, spazio ai contributi scientifici. Il Professor Alessio Fasano, Presidente e Direttore Scientifico della Fondazione EBRIS, interverrà in collegamento dagli Stati Uniti per illustrare gli ultimi risultati delle ricerche sul microbioma e sul suo impatto nella salute gastrointestinale.

Il Professor Gaetano Lamberti, Presidente dello spin-off EST e docente ordinario di Principi di Ingegneria Chimica all’Università degli Studi di Salerno, oltre che responsabile scientifico del progetto SimGAT, presenterà nel dettaglio le caratteristiche e le potenzialità del dispositivo.

Arricchiranno la discussione gli interventi di Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone e responsabile di 012Factory Salerno, ed Ermanno Guerra, Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana. A moderare l’incontro sarà il giornalista Gabriele Bojano.

La serata si concluderà con un momento conviviale e di networking previsto a partire dalle ore 19:00.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al seguente link: bit.ly/EventoEbrisSIMGAT

Per agevolare l’arrivo dei partecipanti, sarà disponibile un servizio navetta gratuito da e per il parcheggio di via Ligea (zona Rocce Rosse – Lloyd’s Baia Hotel), attivo dalle ore 17:15.