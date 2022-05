Food facts: il contributo della Fondazione Barilla per il clima

La Fondazione Barilla si è riunita oggi a Roma per discutere sugli effetti negativi dell’aumento delle temperature, in particolare sugli effetti negativi della produzione di cibo sul clima e ha proposto i Food facts come strategia per combattere il surriscaldamento.

La crisi climatica rischia per il 2050 di lasciare circa 65 milioni di persone senza cibo. Secondo alcune stime si prevede un aumento delle temperature fino a 3,2 gradi per il 2100.

L’incontro della fondazione Barilla ha avuto luogo in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente che ci sarà il 5 giugno 2022 e a tal proposito ha espresso il parere di divulgare delle consapevolezze per invertire questa tendenza dell’aumento delle temperature con dei comportamenti personali più responsabili. La produzione di cibo, i sistemi alimentari dalla produzione al consumo, incluso lo spreco di cibo sono anch’essi responsabili del cambiamento climatico con un contributo del 37% nelle emissioni di gas che aumentano le temperature.

A tal proposito la Fondazione ha pensato di divulgare attraverso dei messaggi brevi delle indicazioni che vadano verso la responsabilizzazione dei consumatori, informazioni utili ma chiare a tutti. I food facts creati sono più di 1000 e nascono dall’esperienza del gruppo nella ricerca scientifica sull’argomento. Essi sono anche raccolti nel libro “100 Food Facts – Piccola Guida per grandi cambiamenti” e riproposti sotto forma di video in maniera ironica per sensibilizzazione sull’argomento.