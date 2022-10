Franco Gatti: svelate le cause della morte

E’ stata ospite a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, Stefania Picasso, la moglie di Franco Gatti, da poco scomparso all’eta di 80 anni. Nel corso dell’intervista la vedova del cantante di Ricchi e Poveri ha fatto chiarezza sulle cause della morte del marito, ma anche di quella del figlio Alessio, morto a 22 anni nel 2013.

“Franco aveva delle patologie croniche pregresse e dopo aver contratto il Covid due anni fa, da allora ha avuto un declino pazzesco. Quello che voglio dire è che ha lasciato il gruppo dei ‘Ricchi e Poveri’ anche per questo motivo, perché non ce la faceva più fisicamente, per la salute, non riusciva più a fare viaggi. Con grande dolore l’ha dovuto lasciare, era la sua vita“- con queste parole Stefania Picasso ha rivelato le reali cause della morte di Franco Gatti, dopo che erano state diffuse diverse speculazioni infondate.

Ad essere stato oggetto di dibattito da parte dei media è stata anche la morte del figlio Alessio, causata da un mix di eroina e alcool. Ma anche in questo caso, Stafania Picasso a messo a tacere ogni congettura: “Alessio a 22 anni aveva iniziato a fare l’operatore in borsa. Quella volta gli proposi di venire con noi a Sanremo, ma lui aveva rifiutato perché doveva finire di lavorare a un progetto di una piattaforma. Un suo amico mi confermò che Alessio si era procurato una sostanza che l’avrebbe fatto stare sveglio tutta la notte per concludere quel lavoro. Lui deve averla mischiato con qualcosa e, soprattutto, non l’ha saputa dosare“.

Ma non c’è stato spazio solo ai ricordi dolorosi, visto che con gli occhi pieni di commozione e nostalgia, Stefania ha ricordato il primo incontro con Franco Gatti: “Ci siamo incontrati per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e dissi a mia sorella: “io questo me lo sposo”. L’intervista si è poi conclusa con questa tenera rivelazione: “Dopo 42 anni insieme mi manca la sua lealtà e la sua fierezza. Le sue ultime parole sono state “ti amo e ti amerò per sempre”.