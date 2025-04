Furti a raffica a Salerno: colpiti un bar e un supermercato

di Redazione ZON

Salerno torna a fare i conti con l’emergenza furti. Nella notte, ignoti hanno preso di mira un bar in via Irno, forzando l’ingresso e riuscendo a portare via alcune centinaia di euro e una bottiglia di liquore. Un altro colpo è stato tentato all’alba nel supermercato Sidis di via Posidonia, dove una banda ha provato invano a scardinare la cassaforte, dandosi poi alla fuga a bordo di un’Audi.

Ma la preoccupazione cresce anche nelle zone collinari della città. I residenti di via Brignano, via Panoramica e Casa Manzo, stanchi dei continui episodi di microcriminalità, stanno valutando l’uso di droni per monitorare l’area, spesso ostaggio della poca illuminazione e della vegetazione che offre copertura ai malintenzionati. A darne notizia è il presidente del comitato di quartiere.

Il clima di insicurezza è sempre più diffuso e la cittadinanza chiede un rafforzamento immediato dei controlli, soprattutto nelle aree periferiche più esposte.

Fonte: SalernoToday