Salerno, veglia per Papa Francesco al Duomo: folla di fedeli sotto la pioggia

Nonostante il maltempo, una folla di fedeli si è radunata ieri sera nella Cattedrale di Salerno per la veglia di preghiera in memoria di papa Francesco, guidata dall’arcivescovo Andrea Bellandi. L’evento, intenso e carico di commozione, si è svolto sotto una pioggia insistente che non ha fermato la partecipazione popolare.

A dominare la scena, accanto all’ambone dell’epistola, la foto sorridente del Santo Padre all’inizio del suo pontificato, incorniciata da un manto rosso, simbolo del lutto cardinalizio. La cerimonia ha seguito il rito stabilito dalla Conferenza episcopale italiana, con la lettura del passo evangelico di Giovanni che annuncia la resurrezione di Lazzaro.

Presenti anche le autorità civili e militari: il Comune di Salerno era rappresentato dalla vicesindaca Pasqualina Memoli, mentre per la Provincia era presente Francesco Morra, consigliere e sindaco di Pellezzano. Un momento di preghiera condivisa, che ha unito la città nel ricordo e nell’affetto per il pontefice.

