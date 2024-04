Furto di rame: 56enne di Scafati condannato a 6 mesi

di Rita Milione

Un operaio di 56 anni di Scafati è stato condannato a 6 mesi di reclusione per tentato di rubare del rame. Gli inquirenti – come riporta Salerno Today – lo avevano colto in flagranza di reato, mentre rubava rame e materiale elettrico dalla Galleria Quattro Giornate a Napoli.

Il tribunale, nel giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a sei mesi di reclusione.