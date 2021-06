Gabry Ponte è diventato papà e lo fa sapere sui social insieme al nome della piccola, avuta dalla compagna di cui però non ha rivelato niente

Gabry Ponte è diventato papà per la prima volta. Lui stesso ha dato la lieta notizia sui social postando una serie di scatti in cui si mostra al settimo cielo mentre tiene in braccio la sua piccola. Sotto le foto ha rivelato anche il nome: Alice. Anche se nata il 1 giugno 2021, la notizia è stata diffusa solo qualche ora fa. Pesa 2 chili e 900 grammi e continua a non essere noto il noto della madre. Da sempre il noto dj tiene lontana dai riflettori la sua compagna, che non è comparsa, quindi, nemmeno quando è stata annunciata la gravidanza.

L’annuncio e l’intervento al cuore

Lo stesso Gabry Ponte, a marzo, sempre tramite socia, aveva fatto sapere che presto sarebbe diventato papà per la prima volta. Da allora molti hanno iniziato a chiedersi chi sia la sua dolce metà, ma con scarsi risultati. L’identità della donna è ancora nascosta e probabilmente da parte del noto dj non ci sarà mai l’intenzione di rivelarla. Qualche tempo fa, un fan aveva chiesto esplicitamente al dj di rivelare il nome della fortunata. Ma lui rispose: “Sono io il fortunato!“, senza aggiungere altro. Insomma, nonostante la carriera del noto dj sia nota a tutti, soprattutto dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la sua vita privata resta tale anche dopo un evento così bello.

Per Gabry Ponte poi questo momento così bello è la perfetta conclusione di un periodo un po’ complesso. All’inizio dell’anno si è, infatti, sottoposto ad un delicato intervento al cuore, come lui stesso aveva fatto sapere sui social. Un’operazione che non poteva assolutamente rimandare, ma che fortunatamente è andata molto bene e ora il noto dj sembra aver risolto i suoi problemi di salute. Nel frattempo, tantissimi gli auguri per la piccola Alice e tantissimi quelli che si sono detti felici di vederlo finalmente papà.