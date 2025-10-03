GAL Colline Salernitane: “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”
Il GAL Colline Salernitane promuove con le scuole, a conclusione del progetto CREA MED
Mercoledì 8 ottobre 2025, presso la sede del GAL Colline Salernitane in via Valentino Fortunato (Area PIP – Giffoni Valle Piana), si terrà il convegno dal titolo “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”, organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata.
L’incontro vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana, accompagnati dalla Dirigente scolastica Daniela Ruffolo e dai docenti, per un momento di confronto e sensibilizzazione su temi legati alla sana alimentazione, all’ambiente e alla valorizzazione dei prodotti locali.
I lavori saranno introdotti e coordinati dal Direttore del GAL Colline Salernitane e Responsabile Cooperazione, Eligio Troisi.
In apertura è prevista la proiezione di un report audiovisivo del progetto CREA MED Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata, a testimonianza del lungo e concreto lavoro di realizzazione di seminari previsti con le scuole del Territorio con l’ASL di Salerno, Dipartimento di prevenzione della Salute, con l’Università di Salerno e con professionisti esperti in nutrizione.
Dopo i saluti del Presidente del GAL, Antonio Giuliana, interverranno:
- La Coordinatrice del GAL “Sentieri del Buon Vivere”, capofila del progetto Elisabetta Citro
- La Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Ruffolo
- La nutrizionista Dott.ssa Marianna Rizzo
- Il Prof. Michele Giugliano, con un intervento dedicato alla “Sana alimentazione con i prodotti del Territorio”.
A chiusura del convegno, gli studenti e i presenti potranno degustare croccantini e nocciole tostate realizzate con Nocciola di Giffoni IGP, simbolo di eccellenza del territorio.