GAL Colline Salernitane: “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”

di Redazione ZON

Il GAL Colline Salernitane promuove con le scuole, a conclusione del progetto CREA MED

Mercoledì 8 ottobre 2025, presso la sede del GAL Colline Salernitane in via Valentino Fortunato (Area PIP – Giffoni Valle Piana), si terrà il convegno dal titolo “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”, organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata.

L’incontro vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana, accompagnati dalla Dirigente scolastica Daniela Ruffolo e dai docenti, per un momento di confronto e sensibilizzazione su temi legati alla sana alimentazione, all’ambiente e alla valorizzazione dei prodotti locali.

I lavori saranno introdotti e coordinati dal Direttore del GAL Colline Salernitane e Responsabile Cooperazione, Eligio Troisi.

In apertura è prevista la proiezione di un report audiovisivo del progetto CREA MED Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata, a testimonianza del lungo e concreto lavoro di realizzazione di seminari previsti con le scuole del Territorio con l’ASL di Salerno, Dipartimento di prevenzione della Salute, con l’Università di Salerno e con professionisti esperti in nutrizione.

Dopo i saluti del Presidente del GAL, Antonio Giuliana, interverranno:

La Coordinatrice del GAL “Sentieri del Buon Vivere”, capofila del progetto Elisabetta Citro

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Ruffolo

La nutrizionista Dott.ssa Marianna Rizzo

Il Prof. Michele Giugliano, con un intervento dedicato alla “Sana alimentazione con i prodotti del Territorio”.

A chiusura del convegno, gli studenti e i presenti potranno degustare croccantini e nocciole tostate realizzate con Nocciola di Giffoni IGP, simbolo di eccellenza del territorio.