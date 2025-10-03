Salerno, Villa del Sole: un corso ECM sui traguardi raggiunti e le nuove frontiere degli approcci chirurgici alle patologie vascolari

di Redazione ZON

Negli ultimi decenni la chirurgia vascolare è stata protagonista di una straordinaria evoluzione. La ricerca e l’innovazione tecnologica hanno guidato questa trasformazione, consentendo di ampliare le frontiere del trattamento per i pazienti arteriopatici.

Grazie a questi progressi, oggi è possibile intervenire con successo su malati un tempo considerati inoperabili. In parallelo, una più profonda comprensione della patogenesi e l’avvento delle metodiche endovascolari hanno migliorato significativamente gli outcome dei pazienti.

Si inserisce in tale ottica il convegno ECM dal titolo “Chirugia vascolare a Villa del Sole. Presente, Passato e futuro” che si terrà venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 9.00 nel Gran Hotel Salerno sul Lungomare Clemente Tafuri, 1, Salerno. Il corso è promosso dalla Casa di Cura Villa del Sole insieme all’I.R.C.C.S. Neuromed, provider per i corsi di Educazione Continua in Medicina.

Responsabile scientifico del Convegno è il professor Pasquale Valitutti, Chirurgo vascolare, e l’obiettivo dell’incontro, cui prenderanno parte i maggiori specialisti nel campo della chirurgia vascolare, è duplice: analizzare i traguardi raggiunti e affrontare le controversie ancora presenti, con l’ambizione di delineare possibilmente nuove strategie terapeutiche.

Quattro le sessioni oggetto degli approfondimenti: la patologia aneurismatica dell’aorta, la patologia carotidea, l’arteriopatia periferica, l’arteriopatia diabetica.

Le iscrizioni sono aperte a tutte le professioni sanitarie per la validità di sette crediti formativi, è possibile iscriversi gratuitamente al sito www.neuromed.it sezione Didattica.