Termina in pareggio la sfida tra Galles-Svizzera. James ci prova, Bale delude, la vera stella del pomeriggio è Embolo

Galles-Svizzera non si fanno del male e portano in saccoccia un punto ciascuno, per la gioia dell’Italia e della Turchia, oltre che delle altre future “terze” in classifica. Partita condita da strappi, soprattutto quelli di Embolo e James, i migliori in campo.

La partita

La Svizzera tiene maggiormente il possesso del pallone, mentre il Galles si limita a fare male agli elvetici in ripartenza. Il più pericoloso è James, che salta spesso l’uomo sulla fascia e crea scompiglio. Molto più appannato Bale, poco in partita a differenza del giocatore del Manchester United. La prima occasione da gol la spreca Moore che di testa fa volare Sommer, bravo a deviare oltre la traversa il pallone.

Il primo squillo della Svizzera nasce da corner, con Schar che colpisce al volo di tacco e sfiora un super gol, bravo Ward a farsi trovare pronto. Passa il tempo e cresce la Svizzera, con Embolo e Seferovic sempre in movimento: proprio i due attaccanti dialogano e allo scadere del primo tempo è la punta del Benfica a calciare alto e graziare il Galles.

Pronti-via e scatta subito Embolo, che con il passo di un centometrista passa in mezzo a due difensori a scalda i guantoni di Ward. La Svizzera parte meglio e sfrutta il momento, ma per sbloccare il match ha bisogno di una palla inattiva, che a sorpresa capitalizza proprio Embolo. Gli elvetici cercano di chiudere la gara, ma dopo venti minuti di fuoco perdono benzina e abbassano il baricentro.

Al 74′ ci pensa Moore (il peggiore in campo) a segnare il gol del pari: l’attaccante, tutto solo, scatta sul primo palo, rompe le marcature e con una torsione di testa gonfia la rete, finalizzando alla perfezione il cross di Morrell. Il direttore di gara grazie all’ausilio del Var annulla il nuovo vantaggio della Svizzera firmato Gravanovic. Un miracolo di Ward su Embolo regala al Galles la gioia del pareggio.

Galles Svizzera 1-1: risultato e tabellino

RETE: 49′ Embolo, 73′ Moore

GALLES (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Morrel, Allen, Ramsey; James (75′ Brooks), Moore, Bale. A disposizione: Davies, Gunter, Levitt, Ampadu, Wilson, Williams J., Williams N. Norrington-Davies Lockyer, Roberts, Hennessey. All. Page

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka,, Freuler, Rodriguez; Shaqiri (65′ Zakaria); Embolo, Seferovic (84′ Gavranovic). A disposizione: Mehmedi, Fassnacht, Sow, Cömert, Omlin, Benito, Vargas, Widmer, Zuber, Mvogo. All. Petkovic

ARBITRO: Turpin

AMMONITI: Schar, Moore, Mbabu