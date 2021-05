Allo stadio Marassi lunch match tra i Grifoni e i neroverdi allenati da De Zerbi. Liguri che inseguono la matematica salvezza

Genoa-Sassuolo, oggi alle 12:30, apre la domenica di Serie A. Il lunch match della 35^ giornata mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi diversi: i liguri vogliono la sicurezza della matematica salvezza, mentre i neroverdi puntano il settimo posto in classifica della Roma.

QUI GENOA – Per Ballardini molti dubbi in attacco. Le ultime altalenanti prestazioni mettono Pandev, Scamacca, Destro e Shomurodov in ballottaggio, con i primi due favoriti per una maglia da titolare. I tre di centrocampo invece saranno Strootman, Badelj e Zajc. Sulle fasce pronti Gliglione sulla destra e Zappacosta sulla sinistra. In difesa linea a tre composta da Goldaniga, Radovanovic e Masiello.

QUI SASSUOLO – De Zerbi costretto a rinunciare ad un titolare in difesa ovvero Marlon che deve scontare una squalifica. Saranno dunque Chiriches e Gian Marco Ferrari a formare la coppia centrale difensiva, con Muldur terzino destro e Kyriakopoulos a sinistra. In mediana confermati Obiang e Locatelli. In attacco invece, dopo la bella prestazione contro l’Atalanta, Raspadori potrebbe partire titolare, supportato da Berardi, Djuricic e Haraslin.

Dove vedere il match

Il match Genoa-Sassuolo, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN. La gara sarà sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Scamacca. All. – Ballardini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Raspadori. All. – De Zerbi