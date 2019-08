Ritorno in Italia per German Denis: ‘El Tanque’ lascia il Perù e a 38 anni accetta la proposta di giocare in Serie con la Reggina

German Denis è un giocatore della Reggina. Questa è la notizia bomba che scuote il mercato del campionato di Serie C.

L’annuncio è arrivato dalla vivavoce del presidente amaranto, Luca Gallo, nella tarda serata di giovedì. “El Tanque”, in una trattativa lampo, ha deciso di rescindere il contratto con il Club Universitario de Desportes per accettare la proposta del club calabrese, il quale prenderà parte al girone C del campionato professionistico.

Si tratta dunque di un ritorno in Italia per l’attaccante argentino, dopo le esperienze con Napoli, Udinese e Atalanta dal 2008 al 2016 con 241 presenze e 73 gol in Serie A, senza dimenticare l’esperienza con il Cesena nel 2002-03 con 29 gettoni e 3 reti in Serie C.

Dunque si tratta di un doppio ritorno al passato per il 38enne (il 10 settembre festeggerà il compleanno): adesso c’è grande attesa per il suo arrivo a Reggio Calabria, previsto per la prossima settimana, giusto il tempo di partire dal Perù e completare le pratiche burocratiche per il ritorno in Italia.

I tifosi del Granillo attenderanno Denis per la seconda giornata di campionato, quando la Reggina di Domenico Toscano affronterà la Cavese il prossimo 1° settembre.