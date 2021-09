Gimbo Tamberi è inarrestabile: Diamond League conquistata

Dopo la medaglia d’oro vinta a Tokyo2020, Tamberi vince anche il Diamante. È il primo italiano a vincere nella Diamond League da quando è nata

È deciso a fare la storia dello sport italiano, pare che sia inequivocabile ormai. Ma Gimbo Tamberi, volto di un’Italia vincente insieme a Marcell Jacobs alle scorse Olimpiadi, non sembra volersi fermare. Dopo un oro in ex equo a Tokyo, si è ora ripetuto riscrivendo la storia. Questa volta il palcoscenico era a Zurigo, l’evento la Diamond League, manifestazione nata nel 2010 è riconosciuta nel mondo dell’atletica internazionale.

L’azzurro, pochi giorni dopo aver anche presenziato al World Athletics Continental Tour Gold di Chorzow, si è concentrato sulla conquista del Diamante. Qui Tamberi è sembrato subito in perfetta forma atletica, avendo come primi salti a 2.16, 2.20, 2.24, facendo tremare leggermente l’asticella. Già sul 2.27 inizia a distaccarsi dai suoi avversari i quali sbagliano il primo salto, finché non vengono raggiunti i 2.32. Lì Gimbo fallisce il primo tentativo, riuscendo però al secondo. Siccome Protsenko sbaglia due tentativi a 2.32 e l’ultimo a 2.34, l’atleta azzurro è già certo della vittoria del Diamante, ma ciò nonostante salta lo stesso, superando l’asticella. Alzatosi dal materassino, ed esultando per la vittoria dell’evento, Tamberi sfoggia sia il nuovo trofeo che l’oro di Tokyo.

Primo italiano nella storia a conquistare la Diamond League, Gimbo Tamberi sembra aver raggiunto l’apice della sua carriera sportiva. La speranza è che l’azzurro continui a riscrivere la storia dello sport tricolore.