Giocare a carte online: quello che c’è da sapere

Giocare a carte online è davvero molto semplice: anche quest’hobby così classico è stato “travolto” dall’onda digitale, di conseguenza in rete abbondano le opportunità per chi vuol divertirsi in questo modo.

È sufficiente una semplice ricerca in Google per rendersi conto di quanto variegate siano le opzioni su cui far riferimento: digitando chiavi di ricerca come scopa gioco di carte gratis si “atterra” su siti web come DigitalMoka.

Le App per giocare a carte online

Siti come quello citato presentano nella loro home tutte le diverse opportunità di gioco e fanno riferimento a delle applicazioni, scaricabili direttamente sul proprio smartphone o su dispositivo Mobile di altro tipo, disponibili ovviamente sia per sistemi iOS che Android.

Si tratta di applicazioni gratuite, dunque è possibile averle a propria disposizione senza alcuna spesa: basta un semplice click per divertirsi con i giochi di carte preferiti.

Le App che consentono di giocare a scopa, a briscola o ad altri giochi di carte online non richiedono alcuna registrazione, e anche questo è un punto di forza da sottolineare: non bisogna fornire alcun dato personale, né seguire particolari procedure per poter iniziare a giocare.

Queste applicazioni hanno una grafica molto evoluta e assicurano un’esperienza di gioco molto accattivante, sono inoltre tantissime le opzioni di gioco su cui si può far riferimento.

Tante opportunità di personalizzazione

Oltre a poter scegliere, come detto, la tipologia di gioco, si può opzionare il livello di difficoltà della partita, e ciò è molto utile per rendere il gioco più avvincente, nonché per affinare efficacemente le proprie abilità.

Si può scegliere di fare la classica partita contro il computer, oppure si possono sfidare altri utenti in rete, siano essi conosciuti o meno; se si vuol avere lo stimolo della competizione, inoltre, sono disponibili delle vere e proprie challenge con dei punteggi, con cui ci si può misurare con utenti che giocano in remoto.

Le possibilità di personalizzare il gioco, in realtà, non si fermano qui, infatti le migliori applicazioni consentono di customizzare il gioco anche per quel che riguarda semplici dettagli, come ad esempio il tipo di mazzo di carte: in Italia esistono tantissime varianti delle classiche carte da gioco, e in questo modo ci si può divertire con le carte tipiche del proprio territorio, o comunque con quelle che si prediligono.

È questo, dunque, ciò che è utile sapere se si vuol giocare a carte online: basta scaricare un’App e il gioco sarà subito a disposizione, senza registrazioni e senza costi.

I giochi di carte online di tipo Gambling

I giochi di carte online, è utile dirlo, possono effettuarsi anche nell’ambito dei portali di Gambling, quindi con puntate e vincite in denaro, ma da questo punto di vista le procedure da seguire sono molto diverse.

Anzitutto, in questi casi occorre la registrazione: bisogna fornire i propri dati personali e una copia di un documento di identità, principalmente per confermare di essere maggiorenni, dal momento che i giochi in denaro sono tassativamente vietati ai minorenni.

Fondamentale è, inoltre, accertarsi di far riferimento solo ad operatori autorizzati, quindi muniti di regolare concessione da parte di ADM, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli: giocare su siti ed App non autorizzate è a tutti gli effetti un illecito, ma soprattutto espone a grossi rischi anche in termini di possibili frodi.

Infine, se si vuol giocare a carte in questo modo è importantissimo non eccedere nelle somme giocate ed evitare qualsiasi comportamento compulsivo: la ludopatia è purtroppo un male che colpisce tantissime persone, e che va tenuto alla larga con la massima attenzione.