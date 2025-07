Gioco Online: Italia tra Innovazione Digitale e Aree Grigie Normative

di Redazione ZON

In un mercato europeo sempre più digitalizzato, l’Italia si conferma come uno dei paesi con il maggior numero di giocatori online. Dai casinò virtuali alle scommesse sportive, il gioco d’azzardo su internet è diventato parte dell’intrattenimento quotidiano per milioni di italiani. Ma con il boom del digitale, emergono nuove sfide per regolatori, operatori e utenti.

Giocatori sempre più connessi, anche all’estero

Secondo le ultime stime dell’Osservatorio sul Gioco Online, il numero di utenti attivi su piattaforme di gambling è aumentato del 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, un dato sorprende: circa un quarto dei giocatori italiani utilizza piattaforme di casino stranieri non AAMS, spesso registrate in paesi come Curaçao, Malta o Cipro.

Le ragioni sono diverse: meno restrizioni, maggiore privacy, bonus più generosi e tempi di prelievo più rapidi. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia: “Chi sceglie piattaforme estere deve sapere che non ha le stesse garanzie legali offerte dal circuito italiano,” spiega il giurista Marco Lombardi, specialista in regolamentazione del gioco.

La regolamentazione AAMS sotto esame

Le regole italiane, considerate tra le più rigide d’Europa, hanno contribuito a garantire sicurezza e prevenzione delle dipendenze. Ma secondo gli operatori, alcune norme andrebbero aggiornate. La mancanza di pubblicità legale, imposta dal Decreto Dignità, ha avuto l’effetto collaterale di rendere invisibili gli operatori regolamentati, mentre le piattaforme online estere si promuovono liberamente sui social.

“Serve una riforma moderna, che protegga i giocatori ma non affossi gli operatori italiani,” afferma Giulia Conti, responsabile legale di una nota piattaforma ADM.

Nuove tecnologie e tendenze

Tra le tendenze emergenti spiccano l’uso di criptovalute, l’integrazione con piattaforme di streaming come Twitch e il boom dei giochi con jackpot istantanei. Anche l’intelligenza artificiale entra in gioco, con sistemi che monitorano il comportamento degli utenti per identificare segnali di gioco compulsivo.

Il segmento del mobile gaming è ora dominante: oltre il 70% delle sessioni di gioco avviene da smartphone, spesso durante momenti di pausa o relax serale.

Prevenzione e informazione: una sfida ancora aperta

Il lato oscuro del fenomeno resta la dipendenza. Le associazioni per il gioco responsabile chiedono maggiore collaborazione tra istituzioni e operatori, ma anche un lavoro serio sull’educazione digitale dei giovani adulti, troppo spesso esposti al gioco d’azzardo online già a 18 anni.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato una nuova campagna di informazione in collaborazione con ASL e scuole, ma secondo molti è solo un primo passo.

Conclusione

Il gioco online in Italia è in piena trasformazione. Se da un lato offre nuove opportunità di intrattenimento e sviluppo economico, dall’altro richiede un approccio moderno, trasparente e responsabile. Il vero banco di prova sarà trovare l’equilibrio tra libertà di scelta e protezione degli utenti, in un panorama sempre più internazionale.