“Vietri in Scena”, Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare: giovedì 10 luglio 2025 ore 21:00

La musica torna ad accendere l’estate a Vietri sul Mare con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Vietri in Scena”. Giovedì 10 luglio, alle ore 21:00, l’anfiteatro della villa comunale ospiterà il prestigioso Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal maestro Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano.

L’evento, organizzato nell’ambito della decima edizione della rassegna, è promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni De Simone, con il coordinamento dell’Assessore alla Cultura Daniele Benincasa.

Il programma del concerto spazierà da brani istituzionali come la “Marcia d’Ordinanza” di Alberto Di Miniello e “Il Canto degli Italiani” di Mameli e Novaro, a opere sinfoniche come “Intima Luce” di Pellegrino Caso, “Two Part Invention” di Philip Sparke, l’ouverture “In the South (Alassio)” di Elgar, “Il cappello di paglia di Firenze” di Nino Rota e “The Hounds of Spring” di Alfred Reed.

Durante la serata, sarà anche conferito al Maestro Cammarano il Premio Internazionale per Fiati “Città di Vietri sul Mare – Costiera Amalfitana”, nelle categorie Direzione e Composizione.

La Banda dell’Aeronautica Militare

Fondata ufficialmente il 1° luglio 1937 a Roma, la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare fu inaugurata alla presenza del celebre compositore Pietro Mascagni. Dal 20 settembre dello stesso anno iniziò la sua attività concertistica rappresentando l’Aeronautica in eventi militari e civili.

Nel corso degli anni, la Banda ha tenuto concerti in teatri prestigiosi e in festival internazionali come Romaeuropa Festival, Ravenna Festival, Settembre Musica, Festival della Valle d’Itria, Mascagni Festival e Fiati Festival di Paestum. Ha partecipato a tournée in Europa, Sud America e Stati Uniti.

Il reparto fa capo al Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER) e risponde allo Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto “Comunicazione”. Primo direttore fu Alberto Di Miniello. Dal novembre 2022 la direzione è affidata al Maestro Pantaleo Leonfranco Cammarano.

Il Maestro Pantaleo Leonfranco Cammarano

Originario di Camerota (Salerno), il Maestro Cammarano è Direttore della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare dal 2022. Vanta una formazione ricchissima: è diplomato in Direzione d’Orchestra, Musica Corale, Strumentazione per Banda, Musica Elettronica e ha conseguito anche una laurea in Lettere Classiche all’Università “Federico II” di Napoli.

Ha partecipato a corsi e masterclass con maestri di fama internazionale e ha vinto importanti concorsi di composizione. Ha diretto numerose formazioni orchestrali e bandistiche, tra cui la Nuova Orchestra Scarlatti, la US Naval Forces Band e il Gran Complesso Bandistico Città di Fisciano. Ha anche insegnato in diversi conservatori italiani.

Il suo impegno continua con l’elaborazione di adattamenti per strumenti a fiato e percussioni, unendo tradizione e innovazione musicale.