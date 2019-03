In una trasmissione televisiva, in merito al Congresso Delle Famiglie, è scontro tra le due. Giorgia Meloni incomincia la querelle con Lilli Gruber

Come al solito, in difesa di Dio, Patria e Famiglia. Il nuovo scontro tra sovranismo e mondo democratico è servito, ed ha come protagoniste due donne: Giorgia Meloni e Lilli Gruber. Nella trasmissione condotta dalla giornalista, si discute sul Congresso Delle Famiglie che prenderà il via a Verona. La presidente di Fratelli D’Italia difende l’iniziativa, mentre la conduttrice attacca in prima persona la sua famiglia.

“Avete detto una serie di cose completamente false. Quello che si dice su questo congresso è falso.” ha dichiarato Giorgia Meloni.

“Quel ‘voi’ lo dica a qualcun altro.” ha replicato Lilli Gruber.

Insieme a loro, in studio, vi erano anche il direttore dell’Espresso Marco Damilano e il giornalista del Fatto Andrea Scanzi.