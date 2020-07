“Stiamo affrontando la più grande crisi di tutti i tempi e il Parlamento vota per processare Salvini. Vi pare normale?”: Giovanni Toti sul caso Open Arms

Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha le idee chiare sulla questione che in queste ore sta tenendo banco al Senato, il processo a Salvini sul caso della Open Arms: l’Italia ha altre priorità.

Il forzista affida il proprio pensiero ad un post su Facebook pubblicato questa mattina:

“Sono in coda da un’ora in Autostrada a Genova Aeroporto. Neppure lo spazio per far passare un’ambulanza. Sulle nostre coste sono ripartiti gli sbarchi, le nostre crociere sono ferme, ma si pensa ad una nave per ospitare migranti. Stiamo affrontando la più grande crisi economica di sempre ma in Parlamento oggi si vota per processare Salvini e il suo operato da Ministro. A voi sembra normale?“

Domanda retorica quella con cui Giovanni Toti conclude il proprio post di questa mattina su Facebook: la risposta è no, per lui che già martedì aveva detto che la Regione Liguria non sarebbe disponibile ad accogliere nel proprio porto navi per la quarantena dei migranti.

Intanto, come riportato anche da Genova24.it, anche oggi sono continuati i disagi al traffico in A10. Ingorghi anche al casello di Genova Ovest e code all’imbarco dei traghetti, per i controlli anti-Covid disposti dalle autorità marocchine per chi rientra in Nord Africa.

