Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, si vaccina ma sui social è polemica

L’attore 36enne Giulio Berruti ha condiviso sui social il momento in cui ha ricevuto il vaccino: “Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura”, ha scritto il fidanzato di Maria Elena Boschi sotto lo scatto in cui si mostra sorridente e con il pollice all’insù. Sotto l’immagine, però, si è scatenata una polemica tra coloro che si sono chiesti come mai Berruti si sia già vaccinato nonostante la giovane età, a discapito di molti anziani in attesa della loro prima dose.

“Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi”, si legge tra i commenti. Berruti però ha preferito non rispondere e, a sua difesa sono intervenuti i suoi fan che hanno spiegato che l’attore ha anche una laurea e specializzazione in ortodonzia. Altri, invece, hanno fatto riferimento alla malattia resa nota da Giulio stesso: qualche tempo fa, infatti, ha raccontato di soffrire di fibromialgia e proprio per questo motivo potrebbe essere stato inserito di diritto nella categoria di chi può ricevere il vaccino prima di altri. E a chi gli ha chiesto di eventuali reazioni, Berruti ha risposto: “Tutto bene, solo lievi sintomi influenzali per ora, nulla di non sopportabile”.