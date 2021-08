Qualifiche GP del Belgio: Verstappen Re della pioggia

Verstappen conquista la pole position del GP del Belgio. Miracolo di Russell, che con la Williams centra incredibilmente la prima fila. Hamilton 3°, male la Ferrari

Terminano dopo due ore le lunghissime qualifiche del GP del Belgio. Pole position di Max Verstappen, che danza nella pioggia e beffa Lewis Hamilton. Il capolavoro di giornata porta il nome di George Russell, che con la Williams fa un tempo da paura e si prende la prima fila. Ferrari entrambe fuori dal Q3.

Q1

Rischio grosso della Williams, che scende in pista con le intermedie nonostante il diluvio. Strategia che paga inizialmente solo a Russell, mentre Latifi non riesce a tenere la monoposto in pista. Passano i minuti e la pista si asciuga, la Williams guida il gruppo e ora tutti la imitano, con il rischio che la pioggia poi possa aumentare di nuovo. Capolavoro della scuderia inglese che porta entrambi i piloti nel Q2. La classifica dei tempi parziali varia in continuazione, con Norris che fa segnare alla fine il miglior tempo.

Eliminati: Giovinazzi, Tsunoda, Schumacher, Raikkonen, Mazepin

Q2

Norris e Verstappen continuano a danzare nella pioggia. Grande giro anche di Vettel, che fa valere tutta la sua esperienza e si porta nelle prime posizioni. Le Mercedes mostrano più difficoltà nel fare giro prestazionale, ma si salvano entrambe nel finale a differenza delle Ferrari che vengono risucchiate negli ultimi istanti del Q2. Altro capolavoro firmato Russell, che passa il taglio con la Williams.

Eliminati: Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso, Stroll

Q3

Torna il diluvio torrenziale, i piloti chiedono la bandiera rossa, ma non vengono ascoltati. A pagarne le conseguenze è Norris, che va a barriere perdendo il posteriore dopo la discesa alla Eau Rouge, qualifica sospesa. Verstappen in versione “Re della pioggia” compie un giro da professore e si prende la pole. Miracolo di Russel, che conquista la prima fila.

La top 10 del GP del Belgio

1 VER 2 RUS 3 HAM 4 RIC 5 VET 6 GAS 7 PER 8 BOT* 9 OCO 10 NOR

*cinque posizione da pagare in griglia