GP Ungheria: grazie ad un ottima strategia, Hamilton vince all’Hungaroring e consolida il suo primato nel Mondiale Piloti

GP Ungheria, la F1 è sempre e ancora il regno di Lewis Hamilton. Il campione inglese trova una vittoria da fuoriclasse all’Hungaroring e consolida il suo primato in classifica mondiale battendo il rivale Max Verstappen, superato a 3 giri dalla fine dopo una rincorsa implacabile. Altra delusione per la Ferrari, che sale sul podio con Vettel ma chiude con entrambe le vetture a distanze siderali dai primi due.

La gara

Nessun problema al via per il poleman Verstappen che esce indenne da curva 1 e mantiene la leadership della gara mentre Bottas perde ben 3 posizioni per un contatto con il compagno di squadra Hamilton prima e con Leclerc poi. Le Ferrari si assestano in terza e quarta posizione ma non riescono a mantenere il ritmo dei primi che dopo pochi giri creano un solco insormontabile per le rosse. Bottas è costretto a cambiare l’ala anteriore e rientra in ultima posizione, con una gara tutta da ricostruire.

Verstappen e Hamilton vanno a un ritmo insostenibile per tutti, tanto da arrivare a doppiare anche Sainz, quinto in gara. Nella girandola dei pit stop le posizioni restano invariate ma Hamilton si mette in modalità “hammer time” e tenta più volte l’attacco ai danni di Verstappen che però si difende bene. La Mercedes cambia allora le carte in tavola e richiama l’inglese ai box quando mancano 20 giri alla fine. Lewis rientra in pista con le gomme gialle e inizia a infilare un giro veloce dopo l’altro. Il campione del mondo raggiunge il fenomeno olandese a 5 giri dalla fine e riesce nel sorpasso usando il DRS del rettilineo del traguardo al giro 67. Verstappen non riesce a reagire a causa della forte usura delle sue gomme e così Hamilton arriva alla bandiera scacchi per primo, trovando una vittoria da fenomeno assoluto.