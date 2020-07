3-4-2-1

P Silvestri D Rrahmani D Empereur D Gunter D Faraoni C Amrabat C Veloso C Lazovic C Borini C Pessina A Salcedo

All. Ivan Juric

A disposizione: Berardi, Radunovic, Bocchetti, Lovato, Dimarco, Badu, Zaccagni, Lucas Felippe, Verre, Eysseric, Di Carmine, Stepinski

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini

Squalificati: –

QUI VERONA – Juric recupera Amrabat dopo il turno di squalifica e riprenderà regolarmente posto a centrocampo con Miguel Veloso. Soliti ballottaggi tra trequarti e attacco: possibile fiducia ancora per Borini e Salcedo con Pessina instancabile. Per il resto, non cambia nulla rispetto alle ultime uscite: out ancora Kumbulla.