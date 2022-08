Indisponibili Serie A: tutti gli infortunati della prima giornata

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti gli indisponibili delle 20 squadre di Serie A. Verranno riportati tutti gli infortunati di ogni team, così da avere un quadro completo. Leggi la lista degli indisponibili della Serie A se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Di seguito l’elenco completo degli indisponibili per la prossima giornata di Serie A.

ATALANTA

Carnesecchi – Operazione alla spalla – Rientro inizio ottobre

Demiral – Problema muscolare – Da valutare

Ederson – Problema muscolare – Da valutare

Zappacosta – Lesione al retto femorale – Rientro inizio settembre

BOLOGNA

NESSUNO

CREMONESE

Ascacibar – Problema muscolare – Da valutare

Castagnetti – Problema al costato – Da valutare

Lochoshvili – Problema fisico – Da valutare

Valeri – Affaticamento muscolare – Da valutare

EMPOLI

Tonelli – Lesione del legamento crociato – Rientro metà novembre

FIORENTINA

Castrovilli – Lesione di crociato, collaterale e menisco – Rientro febbraio 2023

Igor – Problema fisico – Da valutare

INTER

D’Ambrosio – Problema muscolare – Da valutare

Dalbert – Lesione al crociato – Rientro gennaio 2023

JUVENTUS

Chiesa – Rottura del legamento crociato – Rientro metà settembre

McKennie – Lesione alla spalla – Rientro inizio settembre

Kaio Jorge – Rottura del tendine rotuleo – Rientro metà ottobre

Pogba – Lesione del menisco laterale – Da valutare

Szczesny – Lesione all’adduttore – Rientro fine agosto

LAZIO

Pedro – Problema a una caviglia – Da valutare

LECCE

Dermaku – Lesione muscolare – Rientro inizio settembre

Tuia – Affaticamento alla coscia – Rientro fine agosto

MILAN

Ibrahimovic – Ricostruzione del crociato anteriore – Rientro gennaio 2023

Tonali – Problema ai flessori – Da valutare

MONZA

NESSUNO

NAPOLI

NESSUNO

ROMA

Darboe – Lesione del legamento crociato – Rientro marzo 2023

SALERNITANA

Bohinen – Lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro – Rientro fine settembre

Bradaric – Lesione ai flessori – Rientro inizio settembre

Jaroszynski – Lesione all’adduttore – Rientro inizio settembre

Lovato – Lesione al legamento della caviglia – Rientro metà ottobre

SAMPDORIA

Conti – Operazione al ginocchio – Rientro fine agosto

Gabbiadini – Rottura del legamento crociato – Rientro inizio settembre

Trimboli – Intervento alla spalla – Da valutare

SASSUOLO

Traoré – Frattura a un piede – Rientro inizio ottobre

SPEZIA

Amian – Lesione della parete addominale – Rientro metà ottobre

Antiste – Stiramento del crociato – Rientro fine settembre

Ferrer – Operazione all’anca – Rientro inizio ottobre

TORINO

Vojvoda – Lesione al retto femorale – Rientro fine agosto

Zima – Lussazione alla spalla – Rientro metà settembre

UDINESE

Arslan – Problema a una caviglia – Da valutare

Buta – Frattura alla tibia – Rientro inizio dicembre

VERONA

NESSUNO