Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni del match

Ci siamo. Oggi alle 18:30 parte ufficialmente il campionato di Serie A 2022/23. Le settimane ed i mesi dedicati al calciomercato non hanno fatto altro che fomentare i tifosi, che oggi ritroveranno i loro amati beniamini in campo. La partita d’apertura ovviamente sarà Sampdoria-Atalanta, in concomitanza della partita del Milan, attuale campione d’Italia. I blucerchiati scendono nuovamente in campo guidati dal maestro Giampaolo, pronti a confrontarsi con la dea del Gasp.

Giampaolo ha rivoluzionato il centrocampo ligure, dando finalmente spazio a Vieira ed inserendo i nuovi acquisti Villar e Sabiri. In attacco spazio a Ciccio Caputo che vince il ballottaggio sia con Quagliarella che Gabbiadini. Per il Gasp non sarà invece una partita facile: orfano di Palomino risultato positivo ai test antidoping, il tecnico sceglie di arretrare De Roon in difesa. Maelhe è chiamato a sostituire Zappacosta fermo ai box, mentre in attacco si parte subito forte con la coppia Muriel-Zapata. Queste le premesse per Sampdoria-Atalanta, prima partita di Serie A 2022/23.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Villar; Sabiri; Caputo, Djuricic. All.: Giampaolo .A disposizione: Ravaglia, Contini, Murru, Murillo, Depaoli, Conti, Trimboli, Yepes, Verre, Malagrida, Leris, Quagliarella, De Luca, Gabbiadini. Indisponibili: – Squalificati: – Diffidati: –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, De Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata. All.: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Zortea, Pasalic, Ruggeri, Malinovskyi, Boga, Lookman. Indisponibili: Palomimo, Zappacosta, Demiral. Squalificati: Freuler. Diffidati: –

ARBITRO: Dionisi

Guardalinee: Costanzo-Passeri

Quarto uomo: Miele G.

Var: Pairetto

Avar: Tegoni

TV: Dazn e Sky Sport Calcio