Zapata si è sottoposto ai vari accertamenti che hanno evidenziato una possibile lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra. Salterà la Lazio

Il Ct della Colombia, Queiroz, si era detto pessimista al termine della partita contro il Cile, dopo aver visto Duvan Zapata uscire dal campo al 23′. Il centravanti dell’Atalanta ha giocato nove partite segnando 7 gol con la maglia dei bergamaschi, ora un lungo stop che potrebbe tenerlo fuori anche dalla doppia sfida contro il Manchester City.

“Non mi era mai capitato di farmi male calciando in porta – ha spiegato nel post match -, per questo fatico ad accettarlo. Con la Samp accusai un problema simile, alla gamba sinistra, ma non in questo modo. Per fortuna mi sono fermato subito, se fossi rimasto in campo avrei peggiorato la situazione. Ora mi sento bene e non devo forzare il muscolo: camminando non sento dolore, ma non posso correre. Aspetto gli esami, voglio tornare il prima possibile”. Queste le parole a caldo dell’attaccante.

Le preoccupazioni sull’infortunio di Zapata sono state rispettate. Il giocatore colombiano ha effettuato gli accertamenti per verificare l’entità del problema avuto con in nazionale.Per l’attaccante dell’Atalanta possibile lesione di primo grado all’adduttore destro. Zapata dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti tra qualche giorno.

Da domani dunque previsto l’inizio delle terapie a Zingonia per Zapata. Lo stop potrebbe essere di 3 settimane, ma c’è il rischio peggiore che possa tornare dopo la pausa di novembre contro la Juventus.

