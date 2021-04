Inter-Cagliari, le probabili formazioni del match

- Consigliato per te -

A San Siro l’Inter ospita il Cagliari nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. Contro i sardi in piena lotta salvezza i nerazzurri cercano l’undicesima vittoria consecutiva

Inter-Cagliari apre la domenica di Serie A e a San Siro i nerazzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica. Contro i sardi, Conte vuole la vittoria numero 11 di fila. Ma per il Cagliari invece, visto il successo del Torino di ieri, quella di oggi è una partita decisiva in chiave salvezza.

QUI INTER – Per Antonio Conte recuperi importanti come quelli di Brozovic e Bastoni ma una perdita notevole ovvero quella di Barella, fuori per squalifica. La difesa, con il rientro dell’ azzurro torna ad essere quella titolare mentre a centrocampo ancora ci sono dubbi. L’assenza di Barella mette in discussione varie ipotesi. In pole c’è Gagliardini per un posto affianco a Brozovic ed Eriksen, ma Vecino e Sensi insidiano l’ex Atalanta. In attacco intoccabile Lukaku mentre Sanchez potrebbe essere favorito a Lautaro.

- Consigliato per te -

QUI CAGLIARI – Semplici deve fare a meno di Cragno risultato positivo al Covid-19 e si affiderà a Vicario. Nel 3-5-2 sardo, in difesa l’ex Godin al centro con Walukiewicz e Rugani ai lati. Nandez e Lykogiannis sulle fasce mentre un altro ex, Nainggolan, guiderà il centrocampo. In attacco accanto a Joao Pedro è ballottaggio tra Simeone e Pavoletti.

Dove vedere il match

Inter-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. La partita sarà anche visibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. – Conte

Cagliari (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. – Semplici