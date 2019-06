Dopo l’ottimo Mondiale Under 20 con l’Italia, Andrea Pinamonti è appetito da molti club: su tutti, il Genoa che sta trattando con l’Inter

Si è messo in mostra a Frosinone e nel Mondiale Under 20 (da capitano) con l’Italia di Paolo Nicolato, adesso è tempo di nuove sfide per Andrea Pinamonti.

L’attaccante classe ’99 è di proprietà dell’Inter di Antonio Conte: sembrava che inizialmente il tecnico avesse posto il veto di cessione alla società, ma adesso lo scenario potrebbe cambiare di netto. Infatti, su Pinamonti è in pole position il Genoa: le parti stanno trattando sul prezzo del cartellino per il trasferimento in Liguria dell’attaccante.

15 milioni di euro: queste la cifra per regalare ad Aurelio Andreazzoli, nuovo tecnico dei rossoblù, il centravanti per la sua squadra in vista della prossima stagione. Inter e Genoa starebbero trattando gli ultimi dettagli: in particolare, emerge come non ci sarà il diritto di ‘recompra’ (abolito da questa estate) per il calciatore ma ci sarà un ‘gentlemen agreement’ tra le parti per un eventuale ritorno a Milano.

L’operazione permette così all’Inter di chiudere un’altra importante plusvalenza da mettere a bilancio per il 30 giugno. Giorni caldi per Ausilio e Marotta per puntare a cedere altri giovani come Pinamonti: i candidati sono Vanheusden ed Emmers, direzione Belgio.