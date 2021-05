La vittoria dello scudetto frutterà all’Inter 34 milioni di euro. Un grande risultato che incrementa il già cresciuto valore della società

L’Inter ha vinto il campionato con quattro giornate di anticipo grazie ai tre punti ottenuti sabato contro il Crotone e al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, abbiamo messo fine a un regno durato nove anni”, ha commentato Antonio Conte, capace di regalare ai nerazzurri il 19esimo scudetto della storia. Un risultato sportivo che mancava da 11 anni, ovvero dall’anno del famoso triplete di José Mourinho.

Rispetto ad undici anni fa tanto à cambiato, in primis l’assetto societario. L’Inter è infatti passata prima nelle mani dell’indonesiano Erick Thohir e poi in quelle di Steven Zhang (figlio del miliardario cinese Zhang Jindong, il cui patrimonio stimato è di 7,3 miliardi di dollari). Ed è proprio con Zhang al comando che i nerazzurri hanno conquistato lo scudetto, che rappresenta un’importante gratificazione economica per le casse societarie.

Stando a quanto evidenziato dal sito di Calcio e Finanza, infatti, il 19esimo tricolore permette all’Inter di incassare in vista delle prossima stagione quasi 33,4 milioni di euro. Di questi 23,4 arrivano dai diritti tv della Serie A per la conquista del primo posto, e 10 dalla Uefa, visto che la squadra di Conte ha ottenuto il pass per la prossima edizione della Champions League. In totale quindi il club di Milano ha incassato 6,5 milioni di euro in più rispetto alla scorsa stagione, terminata con un secondo posto.

Gli effetti del Presidente sul Club

Come non parlare allora dei meriti del capitano di questa nave, cioè Steven Zhang, capace di creare le condizioni per la vittoria sportiva ma anche di aumentare il valore della società. Infatti, confrontando le classifiche Forbes sui club di calcio più ricchi al mondo si nota come in appena tre anni il valore dell’Inter è cresciuto da 606 a 743 milioni di dollari (+22,5%). E cos’ è passata dalla 18esima posizione, alle spalle di Milan e Roma, alla 14esima. I questo modo la squadra nerazzurra è divenuta la seconda di maggior valore in Italia, dietro alla Juventus. E la vittoria del campionato di quest’anno farà lievitare ulteriormente suddetto valore.

L’effetto Zhang è evidente anche se si guarda alla rosa. Stando ai dati di Transfermarkt, dalla stagione 2017/2018 a quella odierna, il valore di mercato della squadra nerazzurra è cresciuto, passando da 486,3 milioni di euro a 613 milioni di euro. Inoltre è anche migliorato il deficit di calciomercato tra le spese effettuate per gli acquisti e le entrate derivanti dalle cessioni. Infatti, mentre nel 2018 il bilancio era in rosso di 58,3 milioni di euro, adesso è di 17,15 milioni di euro.