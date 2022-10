Inter-Roma, le probabili formazioni del match

Continua tra poche ore la ottava giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio San Siro il pubblico potrà assistere a Inter-Roma. I nerazzurri ritornano dopo la sosta delle nazionali in una condizione non ottimale. La cocente sconfitta di Udine ha messo pressione ad Inzaghi, il quale oggi è chiamato a non sbagliare. Anche i giallorossi nella scorsa giornata hanno subito una sconfitta, in trasferta contro una cinica Atalanta. Mourinho vorrà tornare ad ottenere punti, senza gettare ombre sulla squadra.

L’Inter dovrà fare ancora a meno di Lukaku, non ancora recuperato al meglio; al suo posto ci sarà Dzeko al fianco di Lautaro. Prima da titolare per Asllani che oggi avrà l’arduo compito di sostituire Marcelo Brozovic in cabina di regia.

Confermato Celik al posto dell’infortunato Karsdorp, la Roma arriva a San Siro con i suoi migliori unidici (escluso Wijnaldum). Pellegrini che viene abbassato in mediana insieme a Cristante. Fiducia ancora una volta nel tridente iper-offensivo formato da Zaniolo-Dybala-Abraham.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Roma.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana, Botis, Acerbi, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa. Indisponibili: Lukaku, Dalbert, Brozovic, Cordaz. Squalificati: Brozovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Spinazzola, Cristante; Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Zalewski, Bove, Matic, Camara, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Karsdorp. Squalificati: Mourinho.

ARBITRO: Massa di Imperia

Guardalinee: Passeri e Costanzo

Quarto uomo: Ghersini

Var: Mazzoleni

Avar: S.Longo

TV: Dazn