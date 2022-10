Empoli-Milan, le probabili formazioni del match

Dopo due settimane di sosta Nazionali torna la Serie A: l’anticipo delle 20,45 vedrà al Castellani affrontarsi Empoli e Milan. I Campioni d’Italia dovranno rifarsi dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro il Napoli: ma attenzioni alle tante defezioni in casa dei rossoneri.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

QUI EMPOLI – Anche Zanetti non ha ricevuto buone notizie dall’infermeria: a causa di un infortunio rimediato in Nazionale, sarà assente dai campi Ismajli. Mancherà a centrocampo anche Akpa Akpro, mentre sulla trequarti è favorito Pjaca su Bajrami. Recuperano per la panchina Baldanzi e Destro.

QUI MILAN – Una vera e propria ecatombe ha colpito il gruppo milanista: gli infortuni di Maignan e Theo Hernandez priveranno Pioli di due titolari fondamentali. Notizia dell’ultima ora è anche l’assenza di Messias, fino a questa mattina in ballottaggio con Saelemaekers. Sembra stare meglio, invece, Davide Calabria: in caso di forfait dovrebbe agire Kalulu in veste di terzino destro. Attenzione anche alla possibile sorpresa Pobega come sostituto di Bennacer.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.