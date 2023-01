Inter, senti Adani: “Skriniar si sostituisce”

Come ormai di consuete, l’ex telecronisti di Sky Lele Adami è intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta sulla piattaforma Twitch. Senza veli l’ex giocatori esprime il suo pensiero per quanto riguarda la gestione del caso Skriniar e di come si dovrebbe comportare l’Inter se lo scenario dovesse precipitare. Ad oggi non è ancora pervenuta la decisione del difensore interista riguardo il suo futuro.

“Due considerazioni su Skriniar: se la proposta dell’Inter è stata fatta ora, è arrivata in ritardo. Non do colpe o meriti, entrambi hanno agito con superficialità. Skriniar ha fatto meno bene nei primi due mesi. E se proprio vogliamo dirla tutta, non è che stia dimostrando in maniera inequivocabile di poter andare a chiedere quei soldi. Forse sono stati troppo cauti, passivi, assenteisti o superficiali. Ora faccio una provocazione: l’Inter ha questi soldi per Skriniar e non li aveva a giugno per Dybala? 7 a Skriniar e non c’erano 5 per Dybala prima? Skriniar si sostituisce, è sempre concentrato ed è carismatico, ha una natura da guerriero, fidelizza con la gente ma non si vede la realtà: l’Inter prende 2 gol a partita in trasferta. Senza Skriniar non si arriva in Champions? Non è questo il punto, il Napoli ha preso Kim.”