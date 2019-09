Terzo anticipo del sabato a San Siro che vedrà di fronte Inter-Udinese: nerazzurri a caccia del tris, friulani per il riscatto. Le probabili formazioni del match

Allo Stadio San Siro, Inter-Udinese si affrontano per la terza giornata di campionato. Una partita importante per valutare come stanno le due squadre, dopo la prima sosta per le Nazionali.

I nerazzurri di Antonio Conte vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per proiettarsi al meglio verso l’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga, in programma martedì alle ore 18:55.

Di contro, ci sarà la squadra allenata da Igor Tudor che già ha castigato l’altra squadra di Milano, quella di Marco Giampaolo, battendola per 1-0 al Friuli all’esordio in campionato con gol di Rodrigo Becao. Nel turno successivo, l’Udinese è stata battuta per 3-1 dal Parma sempre in casa.

Fischio d’inizio del match previsto alle ore 20:45 con diretta televisiva su Dazn.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

QUI INTER – Conte ha dubbi in attacco: certo del posto è sicuramente Romelu Lukaku, in forma smagliante, mentre accanto a lui ci sarà uno tra Sanchez, Politano o Lautaro, rispettivamente in ordine di ballottaggio. Conferma per Sensi a centrocampo, mentre la difesa sarà al completo con De Vrij-Skriniar-Godin per la prima volta insieme davanti a Samir Handanovic.

QUI UDINESE – Tudor punterà sul tandem Lasagna e Nestorovski per pungere la retroguardia nerazzurra. A supporto degli attaccanti, ci sarà Rodrigo De Paul, nonostante le fatiche degli impegni con l’Argentina di Scaloni. Ken Sema è favorito per agire sulla fascia sinistra mentre ancora non al meglio Okaka, out dai convocati.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez. – All. Conte.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Samir, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, Ken Sema; De Paul; Nestorovski, Lasagna. – All. Tudor.

Leggi anche