L’Inter vince 2-1 a San Siro grazie a un gol capolavoro di Barella. I nerazzurri soffrono molto il Verona ma nella ripresa la reazione è devastante. Inter prima in classifica per una notte

Inter-Verona finisce 2-1 e regala ai nerazzurri una vittoria che li proietta in testa alla classifica per una notte. L’ anticipo di Serie A si rivela match complicato per gli uomini di Conte, che vanno sotto nel primo tempo con un rigore di Verre. Nella ripresa Vecino e uno splendido Barella ribaltano la gara.

La partita

Inter con il 3-5-2, Lazaro a Biraghi sulle fasce. Verona subito in avanti. Salcedo, al 6’, ha la prima occasione del match: conclusione di sinistro che Handanovic para a terra. La squadra di Conte gioca a ritmi bassi.

Il Verona ne approfitta, e al 19′, in ripartenza, trova il rigore: Lazovic innesca Zaccagni, toccato in uscita da Handanovic. E’ Verre a trasformare dagli undici metri e a portare avanti i gialloblu. L’occasione più grande dei nerazzurri arriva al 44’: ancora Biraghi mette dentro dalla sinistra, è troppo lunga per Lukaku ma sul secondo palo in posizione defilata sbuca Vecino, Silvestri respinge sulla linea.

Nella ripresa stesso ritmo dei primi 45’, con l’Inter che prova a forzare i ritmi. Al 20’ i nerazzurri trovano il pareggio: Bastoni cambia gioco per Lazaro, cross dell’austriaco, Vecino a centro area salta più in alto di Gunter e con la testa fa 1-1. Al 28’ Bastoni due volte pericoloso: prima con il sinistro impegna Silvestri in angolo, poi con un tiro cross mette in condizione Lukaku di trovare il 2-1, ma il belga non concretizza.

Incredibile al minuto 35: retropassaggio alto impreciso di Amrabat, Silvestri non può uscire, Lukaku a quel punto è solo e avrebbe anche il tempo di controllare ma cerca una conclusione immediata di testa che il portiere del Verona blocca con facilità. Al 38’ Barella trova l’eurogol che fa esplodere San Siro: Inter avanti. Verona ormai agli sgoccioli non riesce a mettere in diffioltà la difesa interista. Dopo 5′ di recupero, Inter-Verona finsce 2-1.

Il tabellino di INTER-VERONA 2-1

19′ rig Verre (V), 65′ Vecino (I), 83′ Barella (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro (85′ D’Ambrosio), Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi (64′ Candreva); Lukaku, Lautaro (81′ Esposito). All. Conte

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre (64′ Henderson), Zaccagni (50′ Tutino); Salcedo (84′ Stepinski). All. Juric

Ammoniti: Brozovic (I), Zaccagni (V), Lautaro Martinez (I), Barella (I)

