Da pochi giorni è stato rilasciato al pubblico il nuovo iPhone 11. Prezzi alti per il nuovo melafonino ma ecco dove acquistarlo per risparmiare

Da pochi giorni la Apple ha ufficialmente commercializzato il suo nuovo iPhone 11. Tra pregi e difetti, fan e oppositori dell’azienda con la mela, resta comunque uno dei device più performanti sul mercato. La questione che da sempre divide quasi tutti è quella riguardante il prezzo. Dal modello X, uscito in occasione dei 10 anni dal primo iPhone, la discussione prezzo si è sempre più accesa. Per la prima volta, infatti, per portarsi a casa un melafonino, bisognava sborsare quasi 1500 euro. Ovviamente, parliamo della versione Max e con capacità di memoria massima. La fascia “economica” non ha variato di tanto il prezzo d’uscita dei suoi predecessori.

Il mese scorso è iniziata la vendita del nuovo dispositivo, l’iPhone 11. Il prezzo di listino che si può consultare sul sito ufficiale Apple parte da 839 euro, fino ad arrivare a 1009 euro per la versione da 256 Gb di memoria. Ma cercando un pò sul web ci sono alcune soluzioni che permettono all’utente medio di risparmiare qualcosa per il suo upgrade al modello appena uscito. Infatti, su eBay, abbiamo trovato dei prezzi veramente interessanti.

Ecco i prezzi dell’iPhone 11 su eBay:

versione da 64 Gb a soli 740 euro , invece di 839 euro;

a soli , invece di 839 euro; versione da 128 Gb a soli 799 euro , invece di 889;

a soli , invece di 889; versione da 256 Gb a soli 899 euro, invece di 1009 euro.

Approfittate di questa occasione e consultate l’offerta al seguente link.

