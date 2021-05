L’Isola dei Famosi 2021 è agli sgoccioli. A giugno, la finale decreterà il vincitore del reality dopo una lunga cavalcata: c’è una grossa novità

Il 7 giugno, lunedì, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale dell’Isola dei famosi 2021.

Dopo un percorso lungo e faticoso all’interno dell’adventure-reality, uno dei naufraghi sarà proclamato il vincitore di questa edizione. C’è una grande novità: per la prima volta nella storia la proclamazione si svolgerà direttamente in Honduras. Gli anni precedenti, invece, l’incoronazione aveva luogo a Milano, nello studio del programma prodotto in collaborazione con Banijay. Questa decisione è scattata in ottemperanza al protocollo Covid che prevede un periodo di quarantena per tutte le persone che rientrano da quel luogo.

I concorrenti ancora in gara

Sono undici i concorrenti ancora in corsa per la vittoria: Angela Melillo, Andrea Cerioli, Fariba Tehrani, Myrea Stabile, Valentina Persia, Awed (Simone Paciello), Isolde Kostner, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. In nomination questa settimana troviamo Fariba, Rosaria e Isolde.

Un’edizione difficile

Un’edizione turbolenta quella di quest’anno, scandita da infortuni, fuori onda e ritiri forzati. Nemmeno gli ascolti, all’inizio, hanno premiato il reality condotto dalla spumeggiante Ilary Blasi, salvo poi migliorare. Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono stati costretti a lasciare l’Honduras per via di problemi agli occhi, Paul Gascoigne per un infortunio alla spalla, Ubaldo Lanzo in seguito a problemi dentali. Inoltre, nelle ultime settimane, i naufraghi hanno subito vari malori. A destare preoccupazione sono stati soprattutto Andrea Cerioli e Awed. Quest’ultimo, in particolare, ha dovuto fare i conti con un dimagrimento impressionante.