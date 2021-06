La lunga semifinale dell’Isola dei Famosi a colpi di televoto ha decretato i suoi 5 finalisti. Tre gli eliminati che hanno dovuto abbandonare l’isola

L’Isola dei Famosi, il seguitissimo programma condotto da Ilary Blasi, è ormai in dirittura d’arrivo. Questa fortunata stagione sta per svolgere al termine, ma non prima di decretare il vincitore assoluto dell’edizione 2021. Ieri sera, lunedì 31 maggio 2021, una lunga semifinale ha eletto i 5 finalisti, tre invece sono stati gli eliminati.

A colpi di televoto, scambi di playa e prove ad eliminazione, il grande contenitore dell’Isola dei Famosi ha prodotto i cinque nomi che si contenderanno la vittoria nel corso della finale. Ad abbandonare l’Isola Isolde Kostner (sconfitta da Matteo Diamante), la campionessa ha battuto Roberto Ciufoli, ma nulla ha potuto contro Beatrice Marchetti.

Roberto Ciufoli non ha superato il televoto, così come Miryea che ha preparato i bagagli per l’Italia, assicurando a Valentina Persia un posto in finale. Al netto di sfide e televoto, i 3 eliminati ufficiali sono quindi: Isolde, Roberto e Miryea. Per quanto riguarda i finalisti, si sono poi aggiunti ai naufraghi già citati anche Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Awed.

Chi sono i 5 finalisti

Sono Matteo Diamante, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Awed i 5 finalisti di questa edizione. Questi i nomi che hanno colpito il pubblico conquistando il biglietto d’accesso alla finalissima di lunedì 7 giugno 2021.

La lite tra Valentina Persia e Andrea Cerioli

Sfida dopo sfida, la lunghissima semifinale si è svolta con qualche colpo di scena. Ha suscitato infatti scalpore la lite scoppiata tra Valentina Persia e Andrea Cerioli. Dopo settimane di affiatata solidità, ieri sera i due concorrenti sono apparsi come acerrimi nemici. Nello specifico l’ex tronista ha accusato la Persia di vittimismo, la comica dal canto suo, si è difesa dandogli dell’egocentrico. Un vero e proprio duello verbale che ha lasciato tutti senza parole. Effetti da finale?

Lo scherzo a Beatrice Marchetti

L’eliminazione dal gioco di Miryea è stato assit perfetto per uno scherzo crudele a Beatrice Marchetti. Con la complicità di Ilary Blasi, la naufraga eliminata le ha fatto credere di essere venuta a prendere il suo posto. La modella ovviamente, non sospettando nulla si è lasciata andare ad un pianto liberatorio mentre era a bordo della barca. Un momento divertente che ha aggiunto un pizzico di pepe in più ad una semifinale lunga e complicata.