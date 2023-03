Italia, l’agente di Retegui: “Per ora pensa solo al Tigre”

di Michele Mastia

L’Inter di Inzaghi non si tira indietro nella corsa a Mateo Retegui. L’attaccante del Tigre, che in questi giorni si sta mettendo in mostra con la maglia della nazionale italiana di calcio, potrebbe seriamente vestire i colori nerazzurri nel corso del prossimo campionato.

Italia, le parole dell’agente di Retegui

“Sono molto felice e orgoglioso che Mateo faccia parte della Nazionale italiana. E sono molto grato a Roberto Mancini, al suo staff ed a tutti i suoi compagni di squadra che lo hanno accolto in modo eccellente. È un onore che lo alleni uno come Mancini. E Mateo gli sarà per sempre grato per la fiducia che gli ha dimostrato. Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre ed agli Azzurri. Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra: non deve pensare ad altro che ad imparare e migliorare”.