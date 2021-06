A Wembley Italia ed Austria si daranno battaglia per decretare la squadra a passare il turno. Ancora out Florenzi, sciolto il nodo Verratti

Ci siamo. Il cammino europeo dell’Italia di Mancini, dopo aver superato agilmente i gironi passando come testa di serie, vede gli azzurri affrontare l’Austria di Alaba e compagni. Il match sarà visibile in chiaro e in diretta in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 21:00. La vincente di questa sfida dovrà vedersela contro il Belgio di De Bruyne o il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

QUI ITALIA – Mancini decide di affidarsi ai suoi migliori uomini a disposizione nell’importante sfida contro l’Austria. Donnarumma confermato tra i pali e linea difensiva composta da Di Lorenzo (che prende il posto di Florenzi), Bonucci, Acerbi e Spinazzola. A centrocampo confermato il terzetto top class con Barella, Jorginho e Verratti ancora in vantaggio su Locatelli. In attacco spazio alla fantasia con Berardi ed Insigne ad agire a supporto dell’unica punta Ciro Immobile.

QUI AUSTRIA – Foda conferma Bachmann tra i pali. La linea difensiva dell’Austria dovrebbe essere composta da Lainer, Dragovic, Hinteregger e Alaba. Contro l’Italia Laimer, Grillitsch e Schlager formeranno il terzetto di centrocampo con Baumgartner e Sabitzer ad agire alle spalle di Marko Arnautovic.

Le probabili formazioni del match

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

All: Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

All: Foda.