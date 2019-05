L’Italia sfiderà l’8 giugno ad Atene la Grecia e l’11 a Torino la Bosnia. Torna Belotti, conferme per Kean e Grifo; Mirante per Donnarumma

Sarà un ritiro più affollato del solito quello che vedrà i nazionali azzurri ritrovarsi a Coverciano il prossimo 1° giugno. Ben 33, infatti, i giocatori dell’Italia convocati da mister Mancini per il doppio impegno di qualificazione a Euro 2020 con Grecia e Bosnia.

Una scelta dettata dalla necessità da parte dello staff azzurro di avere subito a disposizione eventuali sostituti in caso di infortuni ed evitare di dover richiamare giocatori già in clima vacanze. Per quanto riguarda le scelte tecniche non ci sono particolari novità o sorprese dell’ultim’ora.

In attacco è confermato il ritorno in nazionale di Andrea Belotti dopo le mancate convocazioni per gli ultimi 3 round di sfide: il bomber del Torino manca in azzurro da nove mesi.

Niente da fare, invece, per Super Mario Balotelli che, nonostante gli 8 gol messi a segno con la maglia del Marsiglia, continua a non scaldare Mancini.

Il mister di Jesi sembra essersi innamorato, invece, di Moise Kean, altro enfant prodige che continua a sorprendere e scalare posti nelle gerarchie della nazionale.

Tra i pali non ce la fa Gigio Donnarumma che ha rimediato una lesione al bicipite femorale che lo ha costretto all’uscita durante il primo tempo di Spal – Milan. Al suo posto è stato convocato Antonio Mirante: rivitalizzato dalla cura Ranieri, Mirante è stato chiamato in nazionale una sola altra volta, con Antonio Conte in panchina.

Dopo Italia – Bosnia, Mancini, Barella, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa e Kean raggiungeranno il ritiro dell’Under 21 di Di Biagio, pronti a unirsi alla prossima campagna europea degli Azzurrini.

I convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).