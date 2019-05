Mondiale Under 20, Ecuador-Italia 0-1: azzurri agli ottavi di finale

Nella seconda partita del Gruppo B, l’Italia supera 1-0 l’Ecuador e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale Under 20; sugli scudi Plizzari

L’Italia vince ancora nel Mondiale Under 20. Nella seconda giornata del Gruppo B, gli azzurrini battono 1-0 l’Ecuador grazie alla rete di Pinamonti ed alle parate decisive di Plizzari, che respinge anche un rigore, e si qualifica agli ottavi di finale. Nell’ultimo incontro, mercoledi alle 18:00, contro il Giappone, l’Italia si gioca il primo posto del girone. Basterà anche il pareggio.

La partita

I sudamericani cominciano meglio, e sfiorano subito il vantaggio con una conclusione ravvicinata di Alvarado, ma Plizzari respinge in angolo. Al 15° gli azzurri passano in vantaggio con Pinamonti che di destro infila il pallone sotto alla traversa.

L’Ecuador reagisce, ma Plizzari respinge la conclusione di Charcopa. Al 41° i sudamericani restano in 10 per l’espulsione di Vernaza. Allo scadere però l’arbitro, con l’aiuto del VAR, assegna il rigore all’Ecuador per un fallo commesso da del Prato. Dal dischetto però Campana si fa parare la conclusione da Plizzari.

Nella ripresa l’Italia sfiora il raddoppio con una conclusione di Esposito che sfiora la traversa. Plizzari si dimostra insuperabile c salva su un tiro di Charcopa. Nel finale l’Italia resiste al forcing dell’Ecuador e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale Under 20.

La squadra allenata da Nicolato affronterà il Giappone nell’ultima giornata per provare a mantenere il primo posto nel girone B. Inoltre, gli azzurrini proveranno a centrare la terza vittoria consecutiva per mandare un bel biglietto da visita a tutte le rivali per il titolo mondiale.