Per l’Italia di Mancini la Svizzera è il secondo scoglio da superare per il primo posto del girone. Out Florenzi, scalda i motori Toloi

Poche sorprese per l’Italia di Mancini. In vista della sfida contro la Svizzera il ct avrà da risolvere una grana importante sull’out di destra ma dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha abilmente battuto la Turchia venerdì scorso. Il match sarà trasmesso in chiaro e in diretta su Rai 1 alle ore 21:00.

QUI ITALIA – Roberto Mancini dovrebbe confermare Donnarumma a difendere i pali dell’Italia. In difesa con il forfait di Florenzi è pronto Toloi a subentrare sulla destra. La coppia di centrali dovrebbe essere ancora composta dal duo Bonucci-Chiellini con Spinazzola sulla sinistra pronto a spingere. A centrocampo confermato il terzetto della prima partita del girone con Barella, Locatelli e Jorginho. Tridente offensivo composto nuovamente da Berardi, Immobile ed Insigne.

QUI SVIZZERA – Petkovic conferma Sommer titolare contro l’Italia. Il terzetto di centrali dovrebbe essere composto da Schar, Elvedi e Rodriguez. A centrocampo Fassnacht e Zuber agiranno sugli esterni mentre Freuler e Xhaka saranno titolari in cabina di regia. Embolo dovrebbe agire da trequartista alle spalle della coppia di attaccanti composta da Severovic e Gavranovic.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Locatelli, Jorginho; Berardi, Immobile, Insigne

A disp.: Sirigu, Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Bernardeschi, Chiesa, Cristante, Pessina; Belotti, Raspadori.

All. Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Schar, Elvedi, Rodriguez; Fassnacht, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Embolo; Seferovic, Gavranovic

A disp.: Mvogo, Omlin; Benito, Comert, Akanji, Mbabu, Sow, Vargas, Widmer, Zakaria, Mehmedi, Shaqiri.

All. Vladimir Petkovic