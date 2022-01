Iva Zanicchi: “Se vinco Sanremo, vado a Domenica In in costume da bagno”

Un grande ritorno quello di Iva Zanicchi a Sanremo dopo ben tredici anni. L’Aquila di Ligonchio fa parte dei big, in gara con il brano Voglio amarti, che precede l’uscita dell’album omonimo. Intervenuta in collegamento a Storie Italiane, la trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, la Zanicchi ha fatto un annuncio sorprendente tra il serio e il faceto dopo il commento di Davide Desario, il direttore di Leggo.

“Posso dire una cosa? Io ho sentito che Iva Zanicchi avrebbe voluto vestirsi con una minigonna che però, su suggerimento della figlia, hanno deciso di non mettere. Però facciamo così. Se per caso Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo e quindi andrà a rappresentare l’Italia in Europa, a quel punto la mettiamo la minigonna“. “Se vinco Sanremo l’indomani vado a Domenica In con il costume da bagno, così faccio vedere le gambe che ho”, ha risposto divertita la cantante.

“Chiamiamo Mara, vi prego“, ha risposto la conduttrice Eleonora Daniele per poi aggiungere: “Non vediamo l’ora, soprattutto che tu vinca“. La Zanicchi è stata tre volte vincitrice del Festival: nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai.