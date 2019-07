Il Jova Beach Party a Barletta si svolgerà oggi. Il maxi-concerto di Jovanotti sul Lungomare Mennea partirà ufficialmente oggi pomeriggio

Un giorno importante, per tutti i fan della musica italiana. Il Jova Beach Party continua. Oggi, 20 Luglio, è il turno di Barletta, in Puglia. Il concerto si terrà sul Lungomare Mennea con eventi a partire dal primo pomeriggio. Non ci sarà, però, solamente Lorenzo Jovanotti. L’evento, infatti, sarà contornato da vari ospiti musicali, come Acido Pantera, Boomdabash, Canzoniere Grecanico Salentino, J.B. Bimeni & The Black Belts, Ackeejuice Rockers, Mr Rain e i Sud Sound System. Un vero e proprio tripudio, una festa musicale.

“Il Jova Beach Party sarà una festa per la città e per le migliaia di spettatori che arriveranno per l’occasione. Barletta saprà dimostrare di essere all’altezza di questa sfida, nell’accoglienza, nell’efficienza dei servizi offerti e in quanto di meglio di sé avrà da offrire e mostrare.” ha dichiarato il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.

Jovanotti arriverà sul palco di Barletta alle 20.30. Il cantante si esibirà insieme alla sua band composta da Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Per tutti i fan, un marasma di emozioni, per un concerto che promette di durare 3 ore e più.

In merito alla scaletta del concerto, non vi sono tante informazioni. Lo stesso artista ha comunicato che quest’ultima cambierà in ogni data del tour: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti accendiamo la consolle, partiamo e non ci fermiamo fino a mezzanotte.“