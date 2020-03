Andrea Agnelli ha lanciato una campagna di raccolta fondi con un videomessaggio su Twitter: “Distanti ma uniti usciremo fuori da questo momento”

Andrea Agnelli ha lanciato una campagna di raccolta fondi per il personale sanitario del Piemonte, con un videomessaggio su Twitter. Il presidente della Juventus ha invitato tutti a stare a casa, percè solo così verremo fuori da questo brutto momento.

Il messaggio di Andrea Agnelli

“In questo momento di emergenza sanitaria anche noi, come Juve, vogliamo dare il nostro contributo innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso: restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario

Ma dobbiamo e vogliamo fare di più: ed è per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna dei raccolta fondi per sostenere il pesronale sanitario sul nostro territorio di Torino e del Piemonte. Ed è per questo che chiediamo anche a voi di contribuire. In questa difficile fase pur restando distanti restiamo uniti e tutti quanti assieme usciremo da questo delicato momento”.

Le società stanno dando il loro contributo per arginare il problema con donazioni e proposte interessanti e benevole. Adesso tocca a noi dare il nostro contributo rispettando le regole.

