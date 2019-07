A Seoul, Juventus-K League si chiude con un pirotecnico 3-3: i bianconeri (senza Cristiano Ronaldo) faticano contro la selezione asiatica

A Seoul, in Corea del Sud, scendono in campo Juventus-K League per il terzo test-match della squadra allenata da Maurizio Sarri. I bianconeri, senza Cristiano Ronaldo, fanno altre prove importanti di formazione, in vista della prossima stagione.

La partita però si mette male per la Juventus fin da subito: al 7′, Osmar sblocca la partita in contropiede con un bel tiro che fulmina Szczesny. Il pareggio bianconero però arriva subito: Higuain tra le linee, cerca e trova Muratore che batte il portiere ed al 9′ è già 1-1.

Poco prima della pausa però il Team K-League trova di nuovo il vantaggio: a siglarlo è Censinha (nominato migliore in campo al termine del match), bravo ad infilare Pinsoglio, subentrato al posto di Szczesny (fuori per un problema fisico). Curiosità l’esultanza dell’attaccante che imita Cristiano Ronaldo e fa esplodere il pubblico. Al 45′ è 2-1 per gli asiatici ma ad inizio ripresa le cose si mettono male per la Juventus.

Al 50′ è Tiggert a segnare il gol del 3-1, battendo ancora Pinsoglio con un bel tiro al volo, spedendo il pallone all’angolino. La Juventus sembra capitolare definitivamente ma nel finale ha un guizzo d’orgoglio e trova il pareggio. Prima segna Matuidi al 77′ con un colpo di spalla fortunoso che si insacca alle spalle del portiere, poi all’81’ è Matheus Pereira a trovare il colpo di genio del 3-3 con una grandissima giocata.

Nel finale, i Sarri-boys provano anche a vincerla ma non riescono nell’intento. A Seoul, Juventus-K League si chiude sul 3-3.