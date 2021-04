L’Allianz Stadium apre il sipario a Juventus-Parma. Pirlo perde Chiesa, ma ritrova Ronaldo. D’Aversa senza Kucka

La Juventus non può più sbagliare, contro il Parma sono vietati cali di tensioni. L’argomento Super Lega sta prevalendo sul calcio giocato, ma i bianconeri hanno il quarto posto da difendere, nonostante non sia chiaro il futuro della sua partecipazione in Champions League.

QUI JUVENTUS – Pirlo deve fare in meno di Chiesa, giocatore fondamentale. Al suo posto pronto Kulusevski, con McKennie sul versante opposto. Torna Ronaldo a far coppia con Dybala o Morata, leggermente favorito l’argentino. Bonucci verso una maglia da titolare, riposo per Chiellini. Verso la conferma della solita mediana composta da Bentancur e Rabiot.

QUI PARMA – Gagliolo e Kucka si aggiungono alla lista degli indisponibili. Il giovane rumeno Mihaila potrebbe comporre l’attacco con Man e Pellé, ma resta in dubbio con Gervinho. Hernani e Grassi si contendono una maglia a centrocampo. Solite certezze nelle altre zone del campo.

Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn alle ore 20.45.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gius. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. Allenatore: D’Aversa.