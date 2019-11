L’Amica Geniale: la seconda stagione arriverà su Rai 1 con 8 nuovi episodi nella primavera del 2020. In questi giorni si sono ultimate le riprese

L’Amica Geniale, fiction Rai, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, tornerà in tv con 8 nuovi episodi tratti dal secondo capitolo della quadrilogia. I nuovi episodi di questa seconda stagione, dal titolo “L’Amica Geniale – Storia di un cognome”, arriveranno in nella primavera 2020. Le riprese invece sono state ultimate in questi giorni tra Napoli, Caserta, Ischia e la Toscana, in particolare Pisa.

Sullo schermo ritroveremo Gaia Girage e Margherita Mazzucco, nei panni di Lila ed Elena alle prese con le loro vite ormai adulte. La direttrice di Rai Fiction, Elenora Andreatta, dopo una visita al set ha dichiarato ad Ansa: “Il racconto si fa anche politico, nel senso che emerge il rancore di classe, la contrapposizione fra la borghesia e la classe meno abbiente, dalla quale le nostre due eroine provengono. Il Rione napoletano continua a rappresentare il microcosmo, la parte per il tutto, il concentrato delle trasformazioni sociali in atto, non prive di violenza. Ma la prospettiva si amplia, dal Rione si passa al mondo esterno: le due ragazze oltrepassano definitivamente il tunnel, scoprono e vivono la città caotica e in piena trasformazione.”

Ha anche aggiunto: “L’amica geniale per acclamazione di critica e pubblico, segna una svolta nella produzione della fiction italiana. Un traguardo, questo, frutto del lungo percorso di internazionalizzazione della serialità Rai”. L’Amica Geniale infatti è una coproduzione tra Rai Fiction e HBO Entertainment e questo le ha dato molta notorietà anche all’estero. Dietro la macchina da presa ci sarà sempre Saverio Costanzo, fatta eccezione per gli episodi 4 e 5 ambientati a Ischia, dove a fare da regista c’è stata Alice Rorhwacher.

L’Andreatta durante l’intervista ha voluto anche fare dei cenni all’enorme budget investito e al grande sforzo produttivo, che ha permesso lo sviluppo di una serie tv molto curata, dalla scrittura alla regia, dal cast alla produzione. Un lavoro che tra l’altro è frutto di eccellenze italiane.

Nel cast ci sono 125 attori tra principali e secondari, ma quello che lascia senza parole è il numero di comparse. Ci sono 8500 comparse maggiorenni e ben 860 comparse minorenni, alias bambini. Anche la creazione del set ha richiesto un impegno non indifferente: il quartiere si estende per circa 26mila metri quadri, di cui 6mila sono stati utilizzati per la costruzione delle nuove palazzine. Ci sono in totale 26 edifici. Di questi 15 sono le palazzine del “vecchio rione”, poi ci sono 5 set interni, un tunnel e una chiesa. Un set la cui lavorazione è andata avanti per più di 100 giorni.

