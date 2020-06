Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vedere il match

All’Olimpico, Lazio-Fiorentina si sfidano nel match valido per il 28° turno della Serie A: le probabili formazioni e dove vedere il match

Lazio-Fiorentina si sfidano nel match valido per il 28° turno della Serie A. Nell’ultimo turno i padroni di casa hanno perso 3-2 in casa dell’Atalanta, mentre la Fiorentina ha pareggiato 1-1 in casa con il Brescia.

In Classifica la Lazio è seconda con 62 punti, mentre la Fiorentina si trova al 14° posto con 31 punti. Il fischio d’inizio del match è atteso alle ore 21:45. Il match sarà visibile su Dazn e su Dazn 1, canale 209 di Sky.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina